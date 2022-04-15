Игроки «Тампы» провели церемонию чествования Гецлафа, объявившего о завершении карьеры

Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» после встречи с «Анахайм Дакс» подъехали к капитану «уток» Райану Гецлафу, чтобы отдать дань уважения 36-летнему хоккеисту.

Канадский нападающий объявил о завершении карьеры после текущего сезона. Хоккеисты «Тампы» по очереди подъезжали к Гецлафу, чтобы пожать руку и сказать несколько слов. Последним из игроков «молний», подошедших к капитану «уток», стал Кори Перри. Нападающий 14 лет выступал вместе с Гецлафом (с 2005 по 2019 год). Хоккеисты крепко обнялись, после чего каждый ушёл в раздевалку своей команды.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3 ОТ.