Тарасенко сравнялся с Жамновым в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2, которая стала для них седьмой кряду.



Первой звездой матча признан российский нападающий Владимир Тарасенко. Он впервые в карьере набрал 5 (3+2) очков за матч. Это позволило форварду «блюзменов» довести счёт голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 249. Таким образом, Тарасенко сравнялся с Алексеем Жамновым (807 встреч) в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, выйдя на 11-е место. Выше идёт Павел Дацюк, забросивший 314 шайб в 953 матчах в НХЛ. У Тарасенко — 598 встреч.

Лидирует в списке Александр Овечкин, забивший 776 голов.