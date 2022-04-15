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Тарасенко сравнялся с Жамновым в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

Тарасенко сравнялся с Жамновым в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2, которая стала для них седьмой кряду.

Первой звездой матча признан российский нападающий Владимир Тарасенко. Он впервые в карьере набрал 5 (3+2) очков за матч. Это позволило форварду «блюзменов» довести счёт голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 249. Таким образом, Тарасенко сравнялся с Алексеем Жамновым (807 встреч) в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, выйдя на 11-е место. Выше идёт Павел Дацюк, забросивший 314 шайб в 953 матчах в НХЛ. У Тарасенко — 598 встреч.

Лидирует в списке Александр Овечкин, забивший 776 голов.

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