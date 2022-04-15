Владимир Тарасенко объявил тренерам и игрокам «Сент-Луиса», что хочет остаться в клубе

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко намерен остаться в клубе, сообщает североамериканский журналист Энди Стриклэнд.

Отмечается, что 30-летний Тарасенко рассказал о своём желании тренерскому штабу, а также партнёрам по команде.



Напомним, летом 2021 года россиянин запросил обмена из «Сент-Луиса». Кроме того, «блюзмены» не стали защищать права на игрока на драфте расширения, но «Сиэтл Кракен» решил не забирать Тарасенко.

В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 67 матчах, в которых набрал 72 (31+41) очка. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Сент-Луис Блюз» (2:6), Тарасенко оформил хет-трик, к которому добавил две результативные передачи.