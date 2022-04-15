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Ячанов — о серии ЦСКА — СКА: в седьмом матче Федотов сам себе не забил

Ячанов — о серии ЦСКА — СКА: в седьмом матче Федотов сам себе не забил
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Экс-голкипер СКА Дмитрий Ячанов поделился мнением об итогах серии между санкт-петербургским клубом и ЦСКА.

«Вратари ЦСКА и СКА много ошибались в финале Запада? Давайте обратим внимание на то, что это не начало сезона и даже не начало плей-офф, а финал конференции. И, как и обычные люди, хоккеисты тоже могут устать. Тем более при таком количестве матчей. Если бы вратари не совершали ошибок, то мы бы всё время играли 0:0. Давайте не будем их упрекать.

Что послужило причиной ошибок? Признаемся честно: они не были массовыми. Но любая ошибка может привести для команды к фатальному исходу.

Седьмые встречи, как правило, — это отсутствие романтического, залихватского хоккея. Это матчи, когда достаточно строго играет оборона. Вчерашняя встреча — не исключение, она не была искромётной. Мы видели со стороны ЦСКА больше опасных моментов, поэтому Юханссону, наверное, было сложнее, чем Федотову. Но Федотов вчера, как говорил один мой знакомый тренер, сам себе не забил. Он играл достаточно уверенно, спокойно и надёжно. Ларс Юханссон вчера особых ошибок не допустил», — сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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