Бабаев: думаю, Ткачёв останется за океаном, он рассчитывает пробиться в НХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего системы «Лос-Анджелес Кингз» Владимира Ткачёва, ответил на вопрос о будущем игрока.
«У Ткачёва травма, ничего серьёзного, на днях должен начать играть. Думаю, Владимир останется за океаном, есть варианты, но это всё после окончания сезона. Он рассчитывает пробиться в НХЛ.
Всё, что «Лос-Анджелес» от него требовал, он выполнил, улучшил все свои показатели. К нему сейчас вопросов нет, клуб проявлял свою заинтересованность», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
В текущем сезоне 26-летний Ткачёв преимущественно выступает в АХЛ за «Онтарио Рейн», за который сыграл 39 матчей и набрал 29 (7+22) очков. За «Лос-Анджелес» россиянин принял участие в четырёх встречах, набрав 2 (0+2) очка.
- 15 апреля 2022
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