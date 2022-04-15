Бабаев: думаю, Ткачёв останется за океаном, он рассчитывает пробиться в НХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего системы «Лос-Анджелес Кингз» Владимира Ткачёва, ответил на вопрос о будущем игрока.

«У Ткачёва травма, ничего серьёзного, на днях должен начать играть. Думаю, Владимир останется за океаном, есть варианты, но это всё после окончания сезона. Он рассчитывает пробиться в НХЛ.

Всё, что «Лос-Анджелес» от него требовал, он выполнил, улучшил все свои показатели. К нему сейчас вопросов нет, клуб проявлял свою заинтересованность», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В текущем сезоне 26-летний Ткачёв преимущественно выступает в АХЛ за «Онтарио Рейн», за который сыграл 39 матчей и набрал 29 (7+22) очков. За «Лос-Анджелес» россиянин принял участие в четырёх встречах, набрав 2 (0+2) очка.