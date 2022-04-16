Епанчинцев: быстрый вылет московского «Динамо» из Кубка Гагарина сработал не на «Югру»

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Вадим Епанчинцев подвёл итоги сезона ВХЛ для клуба.



«Бронзовые медали «Югры» — на твёрдую «четвёрочку», всё-таки нам удалось выиграть регулярный чемпионат, оформить две рекордные серии — 24 победы подряд и 26 матчей с набранными очками. При этом нашей главной целью было удержать Кубок Петрова в своих руках, что, увы, не получилось. Так что концовку сезона смазали.



Серия с «Динамо» получилась равной, у нас было преимущество по броскам, голевым моментам, но не сложилось с реализацией. Упустили своё на старте в двух домашних матчах, фору 2-0 сопернику удалось удержать.



По сравнению с прошлым сезоном в решающие моменты плей-офф не смогли сформировать звено-лидер. Тертышный, Пилипенко — эти форварды проявили себя в этом сезоне и в регулярном чемпионате КХЛ, и в розыгрыше Кубка Гагарина, нам их не хватило именно в плане реализации созданных голевых моментов.



Другой фактор — большинство. По ходу сезона уделяли много внимания этому компоненту, ключевому в современном хоккее. Но в полуфинальной серии большинство у нас не сработало, это факт, из которого будем делать выводы.



Возможно, где-то на старте полуфинала произошла недооценка соперника. По сравнению с регулярным чемпионатом Санкт-Петербургу пришло усиление из основного клуба системы — московского «Динамо». Быстрый вылет бело-голубых в серии Кубка Гагарина с ЦСКА сработал не на нас, ведь он освободил для плей-офф ВХЛ очень перспективного форварда Рашевского, других сильных игроков. Потенциал глубокой системы «Динамо» проявился в нашем противостоянии.



О следующем сезоне уже думаю? С менеджментом «Югры» находимся в постоянном контакте, уже идёт работа. Видим точечные позиции, которые нужно усилить, и понимаем, кем можем их закрыть. Да, хотелось бы оставить всех опытных игроков «Югры», для развития молодёжи они важны. Но в ВХЛ есть определённые возрастные лимиты, поэтому мы обречены на некоторые перемены.



В любом случае пока никаких фамилий не назову. До 30 апреля у всех контракты», — цитирует Епанчинцева Russia-Hockey.ru.