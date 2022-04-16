Двукратный чемпион мира Жердев назвал сильные стороны «Металлурга» и ЦСКА

Двукратный чемпион мира Николай Жердев поделился мнением о сильных сторонах финалистов Кубка Гагарина 2022 года — «Металлурга» и ЦСКА.
«В Металлурге» проповедуют более комбинационный хоккей. Много играют в пас, много времени проводят в атаке. Мне нравится игра команды Ильи Воробьёва. ЦСКА будет сложно удержать такую «Магнитку», но и у уральцев могут возникнуть проблемы с армейцами.
У команд разные стили игры. ЦСКА играет в более силовой хоккей. Конечно, комбинации тоже есть, но видно, что московская команда выигрывает много единоборств. В этом плане у ЦСКА может быть преимущество. «Магнитка» тоже непростая, её игроки буквально зубами ловят шайбу. В целом же нас ждёт противостояние равных соперников. Обеим командам будет непросто. Персонально в этой серии буду переживать за капитана «Металлурга» Егора Яковлева», — сказал Жердев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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