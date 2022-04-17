Кучеров забросил 17-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Виннипег Джетс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 4:4. У хозяев отличились Алекс Киллорн, Пьер-Эдуар Белльмар, Ник Пол и Никита Кучеров. Также российский нападающий отметился голевой передачей. Теперь на счету Кучерова в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ 49 (17+32) очков.
У гостей забивали Пол Штястны, Кайл Коннор, Джош Моррисси и Блейк Уилер.
«Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции. «Виннипег» находится на 11-й строчке на Западе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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