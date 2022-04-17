Овечкин забил 777-й гол в карьере в НХЛ

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости «Вашингтон» ведёт со счётом 4:2. Одну из шайб забросил российский форвард Александр Овечкин. Для него этот гол 777-м в карьере в НХЛ. Также на его счету 629 результативных передач в 1270 играх.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 73 матчах, в которых записал в свой актив 47 голов и сделал 39 результативных передач.
«Вашингтон», находится на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 92 очка. За последние пять матчей команда одержала четыре победы и потерпела одно поражение.
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