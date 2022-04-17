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Два гола и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Виннипег»

Два гола и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Виннипег»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:4.

У хозяев дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров, а также забивали Алекс Киллорн, Пьер-Эдуар Белльмар, Ник Пол, Стивен Стэмкос и Михаил Сергачёв.

Также Кучеров отметился двумя голевыми передачами. В 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету российского форварда 51 (18+33) очко. Для Сергачёва эта шайба стала седьмой в текущем сезоне. После 71 матча в его активе 36 (7+29) баллов.

У гостей забивали Пол Штястны, Кайл Коннор, Джош Моррисси и Блейк Уилер.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду. «Виннипег» проведёт встречу с «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Штястны (Элерс, Коннор) – 00:56 (5x5)   1:1 Киллорн (Стэмкос, Хедман) – 06:05 (5x4)   1:2 Коннор (Дюбуа) – 13:46 (5x5)   2:2 Белльмар (Рутта, Хедман) – 18:21 (5x5)   2:3 Моррисси (Лаури, Эпплтон) – 27:36 (5x5)   2:4 Уилер (Пионк, Тонинато) – 29:34 (5x4)   3:4 Пол (Лагасе) – 33:56 (5x5)   4:4 Кучеров (Хедман, Пол) – 38:03 (5x5)   5:4 Стэмкос (Палат) – 43:00 (4x4)   6:4 Кучеров (Хедман) – 46:50 (5x5)   7:4 Сергачёв (Чернак, Кучеров) – 51:55 (5x5)
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