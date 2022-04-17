Два гола и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Виннипег»
Поделиться
В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:4.
У хозяев дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров, а также забивали Алекс Киллорн, Пьер-Эдуар Белльмар, Ник Пол, Стивен Стэмкос и Михаил Сергачёв.
Также Кучеров отметился двумя голевыми передачами. В 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету российского форварда 51 (18+33) очко. Для Сергачёва эта шайба стала седьмой в текущем сезоне. После 71 матча в его активе 36 (7+29) баллов.
У гостей забивали Пол Штястны, Кайл Коннор, Джош Моррисси и Блейк Уилер.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду. «Виннипег» проведёт встречу с «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Штястны (Элерс, Коннор) – 00:56 (5x5) 1:1 Киллорн (Стэмкос, Хедман) – 06:05 (5x4) 1:2 Коннор (Дюбуа) – 13:46 (5x5) 2:2 Белльмар (Рутта, Хедман) – 18:21 (5x5) 2:3 Моррисси (Лаури, Эпплтон) – 27:36 (5x5) 2:4 Уилер (Пионк, Тонинато) – 29:34 (5x4) 3:4 Пол (Лагасе) – 33:56 (5x5) 4:4 Кучеров (Хедман, Пол) – 38:03 (5x5) 5:4 Стэмкос (Палат) – 43:00 (4x4) 6:4 Кучеров (Хедман) – 46:50 (5x5) 7:4 Сергачёв (Чернак, Кучеров) – 51:55 (5x5)
Комментарии
- 17 апреля 2022
-
05:23
-
05:02
-
04:49
-
04:48
-
04:35
-
04:17
-
04:06
-
03:52
-
03:38
-
02:03
-
01:09
-
01:00
-
00:49
-
00:33
- 16 апреля 2022
-
23:55
-
23:51
-
23:41
-
23:35
-
23:23
-
22:44
-
22:27
-
22:08
-
22:04
-
21:57
-
21:13
-
20:50
-
20:23
-
20:13
-
20:03
-
19:38
-
19:19
-
18:56
-
18:23
-
18:00
-
17:45
Партнерский контент