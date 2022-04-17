Два гола и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Виннипег»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Виннипег Джетс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:4.



У хозяев дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров, а также забивали Алекс Киллорн, Пьер-Эдуар Белльмар, Ник Пол, Стивен Стэмкос и Михаил Сергачёв.



Также Кучеров отметился двумя голевыми передачами. В 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету российского форварда 51 (18+33) очко. Для Сергачёва эта шайба стала седьмой в текущем сезоне. После 71 матча в его активе 36 (7+29) баллов.



У гостей забивали Пол Штястны, Кайл Коннор, Джош Моррисси и Блейк Уилер.



В следующем матче «Тампа» сыграет с «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду. «Виннипег» проведёт встречу с «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях.