Овечкин поразил ворота 159-го голкипера в НХЛ. Больше только у Мессье, Марло и Ягра

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин распечатал ворота 159-го голкипера в НХЛ. На этот раз от Александра пострадал 25-летний канадский страж ворот «Монреаля» (8:4) Сэм Монтембо.
Большему числу вратарей забили лишь Марк Мессье (164), Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178).
В матче с «Монреалем» Овечкин провёл на льду 19 минут 50 секунд и отметился одной заброшенной шайбой и результативной передачей, завершив встречу с коэффициентом полезности «0».
Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах, в которых отметился 87 (47+40) результативными действиями при коэффициенте полезности «+7» и 18 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он провёл 1270 встреч, набрав в них 1407 (777+630) очков с показателем полезности «+82».
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