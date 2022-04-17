Кучеров сравнялся с Александром Сёминым по голам в НХЛ, проведя на 95 матчей меньше

Сегодня, 17 апреля, российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка за голевые действия в матче с «Виннипег Джетс». Форвард отметился дублем и сделал две результативные передачи.



Второй гол стал для Кучерова 239-м в НХЛ – он догнал идущего на 13-м месте среди россиян по этому показателю Александра Сёмина, проведя на 95 игр меньше. На счету Сёмина 650 матчей, у Кучерова – 555.

Ближайшая цель Кучерова – Алексей Жамнов, на счету которого 249 голов в 850 матчах в Национальной хоккейной лиге.

В текущем сезоне в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету Никиты 51 очко: 18 голов и 33 результативные передачи.



В следующем матче «Тампа» сыграет с «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду.