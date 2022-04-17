Кучеров сравнялся с Александром Сёминым по голам в НХЛ, проведя на 95 матчей меньше
Поделиться
Сегодня, 17 апреля, российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка за голевые действия в матче с «Виннипег Джетс». Форвард отметился дублем и сделал две результативные передачи.
Второй гол стал для Кучерова 239-м в НХЛ – он догнал идущего на 13-м месте среди россиян по этому показателю Александра Сёмина, проведя на 95 игр меньше. На счету Сёмина 650 матчей, у Кучерова – 555.
Ближайшая цель Кучерова – Алексей Жамнов, на счету которого 249 голов в 850 матчах в Национальной хоккейной лиге.
В текущем сезоне в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету Никиты 51 очко: 18 голов и 33 результативные передачи.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду.
Комментарии
- 17 апреля 2022
-
10:00
-
09:34
-
09:30
-
09:12
-
07:52
-
07:30
-
07:01
-
06:12
-
05:55
-
05:42
-
05:35
-
05:23
-
05:02
-
04:49
-
04:48
-
04:35
-
04:17
-
04:06
-
03:52
-
03:38
-
02:03
-
01:09
-
01:00
-
00:49
-
00:33
- 16 апреля 2022
-
23:55
-
23:51
-
23:41
-
23:35
-
23:23
-
22:44
-
22:27
-
22:08
-
22:04
-
21:57
Партнерский контент