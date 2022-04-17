В НХЛ во второй раз в истории забросили более 100 шайб за один игровой день

В ночь с 16 на 17 апреля в Национальной хоккейной лиге состоялось 14 матчей регулярного чемпионата, по итогам которых команды суммарно забросили 102 шайбы.
Это второй раз в истории лиги, когда за один игровой день команды забросили более 100 шайб. Последний раз это было 23 января 1993 года, когда забили 103 гола.
Результаты игрового дня:
«Бостон Брюинз» – «Питтсбург Пингвинз» – 2:1
«Нэшвилл Предаторз» – «Чикаго Блэкхоукс» – 4:3
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Детройт Ред Уингз» – 4:0
«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд» – 6:5 (ОТ)
«Эдмонтон Ойлерз» – «Вегас Голден Найтс» – 4:0
«Баффало Сэйбрз» – «Филадельфия Флайерз» – 4:3
«Монреаль Канадиенс» – «Вашингтон Кэпиталз» – 4:8
«Оттава Сенаторз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 4:5 (ОТ)
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Виннипег Джетс» – 7:4
«Даллас Старз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 2:1
«Колорадо Эвеланш» – «Каролина Харрикейнз» – 7:4
«Калгари Флэймз» – «Аризона Койотс» – 9:1
«Сиэтл Кракен» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 4:3 (Б)
«Лос-Анджелес Кингз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 2:1.
- 17 апреля 2022
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