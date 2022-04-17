30 апреля завершится регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге сезона-2021/2022, но пока ни один россиянин не набрал сто или более очков в этом сезоне.
На данный момент лучший среди россиян – Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), у которого 93 очка: 43 гола и 50 результативных передач. Форвард занимает седьмое место в общем списке бомбардиров сезона.
Следом идёт Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), у которого 90 баллов (22+68).
У Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз») 86 набранных очков (47+39).
Евгений Кузнецов («Вашингтон») набрал 74 очка (23+51), а на счету Владимира Тарасенко («Сент-Луис Блюз») 73 балла (32+41).
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто из российских хоккеистов наберёт 100+ очков в этом сезоне НХЛ?».
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