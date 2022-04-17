Пётр Воробьёв рассказал, что будет ключевым в финале Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА

Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв поделился ожиданиями от серии «Металлург» – ЦСКА в финале Кубка Гагарина.
«Металлург» и ЦСКА – победители своих конференций. На первый план в финале выйдут несколько вещей. Первая – игра вратарей, без голкипера в плей-офф вообще нечего делать. Вторая – численное неравенство. Третья – количество индивидуальных ошибок и реализация соперником этих ошибок.
Конечно, опыт играет роль. На стороне «Металлурга» опыт тренерский, на стороне ЦСКА – опыт игроков. У армейцев целая когорта ребят, которые уже становились чемпионами, у «Металлурга» таких игроков гораздо меньше, в каждой линии можно по одному, наверное, наскрести. Получается, в плане опыта у финалистов 50 на 50», – сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 17 апреля 2022
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:30
-
12:14
-
11:30
-
11:16
-
11:12
-
10:45
-
10:40
-
10:00
-
09:34
-
09:30
-
09:12
-
07:52
-
07:30
-
07:01
-
06:12
-
05:55
-
05:42
-
05:35
-
05:23
-
05:02
-
04:49
-
04:48
-
04:35
-
04:17
-
04:06
-
03:52
-
03:38
-
02:03
-
01:09
-
01:00
-
00:49
-
00:33