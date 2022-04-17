Пётр Воробьёв рассказал, что будет ключевым в финале Кубка Гагарина «Металлург» — ЦСКА

Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв поделился ожиданиями от серии «Металлург» – ЦСКА в финале Кубка Гагарина.



«Металлург» и ЦСКА – победители своих конференций. На первый план в финале выйдут несколько вещей. Первая – игра вратарей, без голкипера в плей-офф вообще нечего делать. Вторая – численное неравенство. Третья – количество индивидуальных ошибок и реализация соперником этих ошибок.

Конечно, опыт играет роль. На стороне «Металлурга» опыт тренерский, на стороне ЦСКА – опыт игроков. У армейцев целая когорта ребят, которые уже становились чемпионами, у «Металлурга» таких игроков гораздо меньше, в каждой линии можно по одному, наверное, наскрести. Получается, в плане опыта у финалистов 50 на 50», – сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.