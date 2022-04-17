Расписание и время начала матчей финала Кубка Гагарина 2022 года

Завтра, 18 апреля, стартует финальная серия Кубка Гагарина – 2022, где сыграют магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.

Расписание финальных матчей:

18 апреля, 17:00 мск: «Металлург» – ЦСКА;

20 апреля, 17:00 мск: «Металлург» – ЦСКА;

22 апреля, 19:30 мск: ЦСКА – «Металлург»;

24 апреля, 16:30 мск: ЦСКА – «Металлург».

В случае необходимости:

26 апреля, 17:00 мск: «Металлург» – ЦСКА;

28 апреля, 19:30 мск: ЦСКА – «Металлург»;

30 апреля, 15:00 мск: «Металлург» – ЦСКА.

Ранее армейцы обыграли в первом раунде «Локомотив» (4-0), а во втором – московское «Динамо» (4-0). «Магнитка» в 1/4 финала Востока оказалась сильнее «Барыса» (4-1), во втором раунде переиграла «Авангард» (4-3), а в финале Восточной конференции одержала победу над «Трактором» (4-1).



Последний раз ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году, в решающей серии победив «Авангард» (4-0). «Металлург» одерживал победу в Кубке Гагарина в 2014 и 2016 году, выиграв серии у «Льва» (4-3) и ЦСКА (4-3) соответственно.