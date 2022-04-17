Кожевников: Лямся заставил себя уважать, но нужно понимать, что он средний специалист

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о бывшем главном тренере «Салавата Юлаева» Томи Лямся.
«Кое-где у нас порой есть неограниченная вера в иностранцев и нетерпимое отношение к своим. Но как только наступают трудные времена, иностранцы разбегаются, и мы начинаем понимать, как ошиблись. Это, кстати, касается, не только хоккея, в чём сегодня и убеждаемся. Возьмите, например, «Салават Юлаев». Мы сделали чуть ли не героем финского тренера Томи Лямся, хотя он всего лишь не выбросил в помойку свой контракт и доработал его в плей-офф.
Да, я изменил своё отношение к Лямся, он заставил себя уважать. Но нужно понимать, что он – не Зинэтула Билялетдинов и не Вячеслав Быков, а очень средний специалист, чем-то похожий на Игоря Захаркина. Лямся был нужен Уфе до тех пор, пока результат там давала пятёрка иностранцев. Как только они сбежали, необходимости в Лямся не было, ведь он не смог удержать даже соотечественников-финнов. Поэтому, честно говоря, меня удивило, что в Уфе вроде бы пытались Лямся сохранить. Это не совсем логично.
Кто, если не он? Так там рядом с ним – легенды нашего хоккея, которые выиграли столько, сколько не выиграть и сотне Лямся. Например, Михаил Васильев, один из самых быстрых форвардов ЦСКА и сборной СССР 80-х годов. Или Виктор Козлов, умнейший диспетчер, который бил рекорды не только в НХЛ, но и в чемпионском «Салавате».
Ну о каком Лямся на фоне таких профессионалов речь?» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
- 17 апреля 2022
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