Бывший главный тренер «Салавата» Томи Лямся рассказал о сложностях работы в России

Бывший главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время работы в России.
«У организации присутствует желание побеждать, и болельщики считают, что их команда всегда должна выигрывать. Да, это стремление в российской культуре даже более сильное, чем в Финляндии.
Первые три года я проводил много времени с семьёй. Потом же начался COVID и всё стало труднее. Да и работа главного тренера занимает 24 часа семь дней в неделю. Повседневная жизнь по большей части проходила от квартиры до катка и от катка до квартиры. Ну и ещё аэропорты, отели и арены в другом городе… Мы ведь играли буквально через сутки, график там довольно сложный. Достопримечательности особо не посмотришь.
Смена часовых поясов? Это тоже довольно непросто. Требуется прилагать усилия, чтобы справиться как в психологическом, так и в физическом плане», — приводит слова Лямся Iltalehti.
- 16 апреля 2022
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