Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 85+ очков в возрасте 36+ лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» забросил шайбу. Она стала для 36-летнего форварда 47-й в текущем сезоне. Кроме того, он набрал 86-е (47+39) очко в нынешней регулярке.
Как отмечает Hockey Reference в «Твиттере», Овечкин стал лишь восьмым игроком в истории НХЛ, который смог набрать не менее 85 очков в сезоне в возрасте 36+ лет. Остальными игроками, которые смогли добиться этого достижения, являются Уэйн Гретцки (дважды), Джо Сакик (дважды), Горди Хоу, Теэму Селянне, Жан Ратель, Джон Буцик и Марио Лемье.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:4.
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