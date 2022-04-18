Тарасенко продлил голевую серию до 5 матчей, отличившись в игре с «Нэшвиллом»

В эти минуты в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нэшвилл Предаторз» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт 2-й период, гости ведут – 3:1.
На старте 2-го периода отличиться удалось 30-летнему российскому форварду «Блюз» Владимиру Тарасенко, которому ассистировали Райан О’Райлли и Колтон Парэйко. Уже спустя три минуты Тарасенко записал на свой счёт и результативный пас.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Тарасенко продлил голевую серию до пяти игр. В последних шести матчах он набрал 12 (8+4) очков. Всего в нынешнем сезоне он проводит 69-ю игру, на его счету 75 (33+42) результативных действий при коэффициенте полезности «+9». Его 8-летний контракт с «Сент-Луисом» на общую сумму в $ 60 млн ($ 7,5 млн за сезон) истекает по завершении сезона-2022/2023.
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