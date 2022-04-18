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«Филадельфия» потерпела 5-е поражение подряд, уступив «Баффало». У Проворова – ассист

«Филадельфия» потерпела 5-е поражение подряд, уступив «Баффало». У Проворова – ассист
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3, вследствие чего хозяева продлили серию поражений до пяти игр.

В составе «Баффало» по дублю оформили Виктор Олофссон и Тейдж Томпсон, ещё одну шайбу забросил Алекс Бьорк. За «Филадельфию» отличились Кевин Хейз, Ноа Кейтс и Зак Макьюэн.

25-летний российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей, проведя на льду 24 минуты 30 секунд с показателем полезности «0». Таким образом, в его активе уже 26 (8+18) очков в 73 матчах нынешнего чемпионата НХЛ с коэффициентом полезности «-20».

Одноклубник, соотечественник и коллега по амплуа Проворова – 22-летний Егор Замула за 16 минут 32 секунды на льду очков не набрал и завершил игру с показателем полезности «0».

Напомним, «Филадельфия Флайерз» занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 57 очками в 76 матчах. «Баффало Сэйбрз» (69) – 11-й.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2022, понедельник. 00:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Хейз (Кейтс, Проворов) – 01:16 (5x5)   1:1 Олофссон (Далин, Кребс) – 08:36 (5x4)   1:2 Бьорк (Далин) – 17:34 (5x5)   2:2 Кейтс (Конечны, Хейз) – 21:20 (5x5)   2:3 Олофссон (Козенс, Кребс) – 29:43 (5x4)   2:4 Томпсон (Скиннер) – 34:22 (5x5)   3:4 Макьюэн (Линдблом, Санхайм) – 54:07 (5x5)   3:5 Томпсон (Скиннер, Самуэльссон) – 59:28 (en)
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