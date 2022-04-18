Тарасенко обошёл Е. Кузнецова в списке российских бомбардиров текущего сезона НХЛ

30-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, забросивший шайбу и отметившийся ассистентским дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (8:3), обошёл в списке лучших российских бомбардиров текущего сезона коллегу по амплуа из «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

На счету Тарасенко стало 76 (33+43) очков в 69 матчах, он вышел на четвёртое место по результативности среди россиян, а Евгений Кузнецов опустился на пятое место рейтинга с 74 (23+51) баллами.

Игрок Команда Очки Кирилл Капризов «Миннесота Уайлд» 93 (43+50) Артемий Панарин «Нью-Йорк Рейнджерс» 90 (22+68) Александр Овечкин «Вашингтон Кэпиталз» 86 (47+39) Владимир Тарасенко «Сент-Луис Блюз» 76 (33+43) Евгений Кузнецов «Вашингтон Кэпиталз» 74 (23+51) Павел Бучневич «Сент-Луис Блюз» 69 (27+42) Андрей Свечников «Каролина Харрикейнз» 67 (30+37) Иван Барбашёв «Сент-Луис Блюз» 56 (24+32) Никита Кучеров «Тампа-Бэй Лайтнинг» 51 (18+33) Валерий Ничушкин «Колорадо Эвеланш» 46 (21+25)