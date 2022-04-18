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Тарасенко обошёл Е. Кузнецова в списке российских бомбардиров текущего сезона НХЛ

Тарасенко обошёл Е. Кузнецова в списке российских бомбардиров текущего сезона НХЛ
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30-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, забросивший шайбу и отметившийся ассистентским дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (8:3), обошёл в списке лучших российских бомбардиров текущего сезона коллегу по амплуа из «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

На счету Тарасенко стало 76 (33+43) очков в 69 матчах, он вышел на четвёртое место по результативности среди россиян, а Евгений Кузнецов опустился на пятое место рейтинга с 74 (23+51) баллами.

ИгрокКомандаОчки
Кирилл Капризов«Миннесота Уайлд»93 (43+50)
Артемий Панарин«Нью-Йорк Рейнджерс»90 (22+68)
Александр Овечкин«Вашингтон Кэпиталз»86 (47+39)
Владимир Тарасенко«Сент-Луис Блюз»76 (33+43)
Евгений Кузнецов«Вашингтон Кэпиталз»74 (23+51)
Павел Бучневич«Сент-Луис Блюз»69 (27+42)
Андрей Свечников«Каролина Харрикейнз»67 (30+37)
Иван Барбашёв«Сент-Луис Блюз»56 (24+32)
Никита Кучеров«Тампа-Бэй Лайтнинг»51 (18+33)
Валерий Ничушкин«Колорадо Эвеланш»46 (21+25)
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