Тарасенко обошёл Е. Кузнецова в списке российских бомбардиров текущего сезона НХЛ
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30-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, забросивший шайбу и отметившийся ассистентским дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (8:3), обошёл в списке лучших российских бомбардиров текущего сезона коллегу по амплуа из «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.
На счету Тарасенко стало 76 (33+43) очков в 69 матчах, он вышел на четвёртое место по результативности среди россиян, а Евгений Кузнецов опустился на пятое место рейтинга с 74 (23+51) баллами.
|Игрок
|Команда
|Очки
|Кирилл Капризов
|«Миннесота Уайлд»
|93 (43+50)
|Артемий Панарин
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|90 (22+68)
|Александр Овечкин
|«Вашингтон Кэпиталз»
|86 (47+39)
|Владимир Тарасенко
|«Сент-Луис Блюз»
|76 (33+43)
|Евгений Кузнецов
|«Вашингтон Кэпиталз»
|74 (23+51)
|Павел Бучневич
|«Сент-Луис Блюз»
|69 (27+42)
|Андрей Свечников
|«Каролина Харрикейнз»
|67 (30+37)
|Иван Барбашёв
|«Сент-Луис Блюз»
|56 (24+32)
|Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|51 (18+33)
|Валерий Ничушкин
|«Колорадо Эвеланш»
|46 (21+25)
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