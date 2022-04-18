Голевая передача Гаврикова не помогла «Коламбусу» победить «Анахайм»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе «Анахайма» дублем отличился Трой Терри, по одной шайбе забросили Джерри Мейхью, Тревор Зеграс, Кэм Фаулер и Дерек Грант.
У «Коламбуса» дубль на счету Джейка Бина, ещё по голу забили Шон Курали и Коул Силлинджер. Владислав Гавриков отметился голевой передачей.
В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм Дакс», набрав 74 очка, занимает 12 место. «Коламбус Блю Джекетс» с 76 баллами остаётся на 10-й строчке в таблице Восточной. В следующем матче «Анахайм» примет «Лос-Анджелес Кингз», а «Коламбус» сыграет в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».
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