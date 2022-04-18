Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевая передача Гаврикова не помогла «Коламбусу» победить «Анахайм»

Голевая передача Гаврикова не помогла «Коламбусу» победить «Анахайм»
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе «Анахайма» дублем отличился Трой Терри, по одной шайбе забросили Джерри Мейхью, Тревор Зеграс, Кэм Фаулер и Дерек Грант.

У «Коламбуса» дубль на счету Джейка Бина, ещё по голу забили Шон Курали и Коул Силлинджер. Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм Дакс», набрав 74 очка, занимает 12 место. «Коламбус Блю Джекетс» с 76 баллами остаётся на 10-й строчке в таблице Восточной. В следующем матче «Анахайм» примет «Лос-Анджелес Кингз», а «Коламбус» сыграет в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2022, понедельник. 03:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Терри (Гецлаф) – 03:17 (5x5)   1:1 Бин (Рослович, Гавриков) – 04:07 (5x5)   2:1 Терри (Шаттенкирк, Фаулер) – 05:43 (5x5)   3:1 Мейхью (Зеграс, Грант) – 07:42 (5x5)   3:2 Бин (Боквист) – 21:34 (5x5)   3:3 Курали (Робинсон, Дэнфорт) – 30:52 (5x5)   4:3 Зеграс (Грант, Мейхью) – 41:03 (5x5)   5:3 Фаулер (Гецлаф, Терри) – 43:28 (5x5)   5:4 Силлинджер (Ворачек, Нюквист) – 47:22 (5x5)   6:4 Грант – 59:04 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022