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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Вайсфельд — о Кошечкине: ещё до отъезда иностранцев говорил, что он лучше Олкинуоры

Вайсфельд — о Кошечкине: ещё до отъезда иностранцев говорил, что он лучше Олкинуоры
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Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина и вратаря ЦСКА Ивана Федотова в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Во вратарском противостоянии Кошечкина и Федотова ключевым моментом будет физическая форма Василия, насколько он функционально восстановился после предыдущих матчей и как будет восстанавливаться в течение финальной серии. Это вопрос возраста, физиологии. Кошечкин – вратарь высокого уровня. Ещё до отъезда иностранцев говорил, что он сильнее Олкинуоры. Василия ограничивает только возраст», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, первый финальный матч состоится сегодня, 18 апреля, в 17:00 мск.

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