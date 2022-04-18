Вайсфельд — о Кошечкине: ещё до отъезда иностранцев говорил, что он лучше Олкинуоры

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина и вратаря ЦСКА Ивана Федотова в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
«Во вратарском противостоянии Кошечкина и Федотова ключевым моментом будет физическая форма Василия, насколько он функционально восстановился после предыдущих матчей и как будет восстанавливаться в течение финальной серии. Это вопрос возраста, физиологии. Кошечкин – вратарь высокого уровня. Ещё до отъезда иностранцев говорил, что он сильнее Олкинуоры. Василия ограничивает только возраст», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, первый финальный матч состоится сегодня, 18 апреля, в 17:00 мск.
- 18 апреля 2022
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