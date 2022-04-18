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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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16:45 Мск
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«Металлург» и ЦСКА не открыли счёт в первом периоде финала Кубка Гагарина — 2022

«Металлург» и ЦСКА не открыли счёт в первом периоде финала Кубка Гагарина — 2022
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между местным «Металлургом» и московским ЦСКА. По окончании первого периода счёт в матче не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Металлург» нанёс 11 бросков по воротам Ивана Федотова, ЦСКА совершил восемь бросков. «Магнитка» выиграла 43.75% вбрасываний, армейцы — 56.25%.

Напомним, «Металлург» по пути в финал одержал победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).

Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года переигравший ЦСКА (4-2).

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