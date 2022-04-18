«Металлург» и ЦСКА не открыли счёт в первом периоде финала Кубка Гагарина — 2022

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между местным «Металлургом» и московским ЦСКА. По окончании первого периода счёт в матче не открыт — 0:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Металлург» нанёс 11 бросков по воротам Ивана Федотова, ЦСКА совершил восемь бросков. «Магнитка» выиграла 43.75% вбрасываний, армейцы — 56.25%.



Напомним, «Металлург» по пути в финал одержал победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).



Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года переигравший ЦСКА (4-2).