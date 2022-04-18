С. Фёдоров: третий период показал, как ЦСКА должен играть. Но не расслабляемся!

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с «Металлургом» (3:1) в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022.



«Очень быстрая игра, мы были готовы к этому. Не совсем мне понравился наш второй период, где-то не докатили, не добежали пару шагов, начали играть клюшками, из этого следовали совершенно справедливые удаления. Но третий период показал, как мы должны и можем играть. Парней с победой, но не расслабляемся!



Нападающих «Магнитки» сложно отрезать от шайбы, они очень подвижные, очень быстрые. Нам пришлось насытить среднюю зону и сыграть на своих местах. Но я рад, как ребята распоряжались шайбой, когда ей владели. Дальше матчи будут только интенсивнее, быстрее. Для нас сегодня была хорошая проверка боем.



Наша задача тренерская — больше вспомогательная, информационная: помочь игрокам понять, против кого мы играем. Мы работаем на ребят в информационном плане, а они уже работают на льду», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.