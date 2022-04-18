Минулин: «Металлург» сыграл не так, как планировал, второй период нам не удался
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Артём Минулин прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Кубка Гагарина 2022 года с московским ЦСКА (1:3).
«Думаю, сыграли не так, как планировали, второй период нам не удался. Мы неплохо действовали в этом отрезке, поджимали соперника в зоне, но допустили ошибки, пропустили два гола и не смогли отыграться. В чём-то это мастерство ЦСКА, в чём-то – наши ошибки: дали им возможность создать моменты, и они ими воспользовались. Поначалу было тяжеловато после большого перерыва, потом вкатился в ритм. Думаю, сыграл неплохо, но надо играть ещё лучше», — приводит слова Минулина официальный сайт КХЛ.
Следующий матч серии состоится в среду, 20 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.
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