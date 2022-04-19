23-летний Кейл Макар установил рекорд франшизы «Колорадо» по очкам в сезоне для защитников

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3), благодаря чему установил рекорд франшизы по очкам в сезоне для защитников.

В активе 23-летнего хоккеиста стало 83 (26+57) очка в 72 матчах регулярного чемпионата, что является новым рекордом «лавин». Прежнее достижение принадлежало Стиву Дюшену, который набрал 82 очка в 82 матчах в сезоне-1992/1993, когда команда выступала в НХЛ ещё под названием «Квебек Нордикс».

Если говорить исключительно об истории «Колорадо», то в этом сезоне Макар превзошёл рекорд латвийского защитника Сандиса Озолиньша, набравшего 68 очков в регулярном чемпионате НХЛ сезона-1996/1997.