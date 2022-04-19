В чаше «Арены-Омск» начали укладку и крепление трубной системы технологии ледового поля

«Авангард» в официальном телеграм-канале сообщил о ходе строительства новой «Омск-Арены». Сегодня, 19 апреля, в хоккейной чаше стадиона начали укладку и крепление трубной системы технологии ледового поля.
Напомним, открытие стадиона запланировано на 15 сентября 2022 года.
Строительство нового спорткомплекса в Омске ведётся по плану. Новый сезон-2022/2023 «Авангард» начнёт на домашней площадке. Вместимость новой арены – 12 тыс. зрителей. Предусмотрено 34 VIP-ложи, детская зона, множество фуд-кортов.
Многофункциональный спорткомплекс «Арена-Омск» предназначен для проведения хоккейных матчей, а также для спортивно-зрелищных и концертных мероприятий. Объект должен был стать площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году, однако ИИХФ объявила о решении перенести турнир из России.
- 19 апреля 2022
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