Никита Кучеров обогнал Александра Сёмина по голам в НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Одну из шайб в составе «Тампы» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Этот гол стал для Кучерова 240-м в НХЛ. Таким образом, ему удалось обогнать идущего на 13-м месте среди россиян по этому показателю Александра Сёмина.

Теперь ближайшей целью Кучерова является Алексей Жамнов, который записал в свой актив 249 голов в НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 18 голов и сделал 33 результативные передачи при коэффициенте полезности «-5».