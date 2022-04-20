Никита Кучеров обогнал Александра Сёмина по голам в НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Детройт Ред Уингз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Одну из шайб в составе «Тампы» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Этот гол стал для Кучерова 240-м в НХЛ. Таким образом, ему удалось обогнать идущего на 13-м месте среди россиян по этому показателю Александра Сёмина.
Теперь ближайшей целью Кучерова является Алексей Жамнов, который записал в свой актив 249 голов в НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 18 голов и сделал 33 результативные передачи при коэффициенте полезности «-5».
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