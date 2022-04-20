«Йокерит» пропустит следующий сезон и сыграет в чемпионате Финляндии-2023/2024

Финский «Йокерит» пропустит следующий сезон, а с чемпионата-2023/2024 будет выступать в финской лиге.

«Во времена КХЛ «Йокерит» планомерно работал над развитием финского хоккея. Нашей целью было создать наилучшие условия для игроков и тренеров. В то же время, честно говоря, на репутации клуба сказались вопросы, не связанные с хоккеем. Мы сделаем всё возможное, чтобы восстановить доверие людей к клубу.

Нам предстоит проделать большую работу, чтобы получить право на участие в финской лиге, и в настоящее время я ищу новую базу владельцев вместе со мной. Я уверен, что мы сможем соответствовать всем критериям, предъявляемым лигой», – цитирует президента клуба Яри Курри официальный сайт клуба.

«Мы ценим прямолинейное решение Яри Курри отделить «Йокерит» от КХЛ. Мы полностью поддерживаем его и «Йокерит» в процессе построения будущего клуба», — цитирует председателя Хельсинской ассоциации Кима Боргстрёма официальный сайт клуба.

Цель «Йокерита» — вернуться во внутреннюю лигу на сезон-2023/2024. Хельсинкская ассоциация подаст заявку на получение лицензии в установленный срок, который будет рассмотрен на ежегодном общем собрании Лиги.