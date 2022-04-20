Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников — о лимите в КХЛ: надо нашу молодёжь удержать. Чтобы не бегали туда-сюда

Кожевников — о лимите в КХЛ: надо нашу молодёжь удержать. Чтобы не бегали туда-сюда
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в КХЛ.

«Не думаю, что качество хоккея снизится. Наши будут расти, надо просто с ребятами договариваться, чтобы они сразу не бежали отсюда. Есть пример всем – как уехал Капризов. Сначала здесь стал игроком, потом там. А молодёжь бежит в 19 лет, и в итоге большинство пропадает, потом сюда возвращается. Стань игроком здесь, потом там станешь, и не надо будет бегать туда-сюда как затычка. Вот в ЦСКА примеры – Григоренко, Слепышев, у нас много таких, которые туда-обратно как затычки бегают. Это должно быть многим примером. А если нашу молодёжь удержать, она нивелирует сокращение лимита, хороших игроков у нас много. А если уж уезжать, то года в 23-24, а не в 18-19», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Новость по теме
В Минспорте рассмотрят предложение ФХР о сокращении лимита на легионеров в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022