«Приезжающие в КХЛ иностранцы не лучше молодых россиян». Дементьев – о вопросе лимита

Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в КХЛ.
«Я позитивно отношусь к данному моменту. Что бы ни говорили про иностранцев, приезжающих в Россию, они не лучше молодых россиян, которые есть в системе каждой команды. В подтверждение своих слов скажу, что приезжающие сюда иностранцы потеряли все шансы играть в НХЛ. А наша молодёжь – это перспективные ребята, которые имеют все шансы заиграть в НХЛ. Я не говорю не обо всех, а о тех, кто в перспективе может усилить клуб КХЛ.
Понятно, что сложнее видеть перспективу в своих игроках и системах, нежели брать кого-то более заслуженного на текущий момент. В данных условиях основную роль в определении таланта должны играть скаутские службы и знания менеджерами игроков своей системы. Не надо бояться доверять молодым», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 20 апреля 2022
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