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Захар Арзамасцев рассказал о готовности вернуться в КХЛ

Захар Арзамасцев рассказал о готовности вернуться в КХЛ
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Защитник чешского клуба «Кладно» Захар Арзамасцев признался, что был бы рад вернуться в Континентальную хоккейную лигу в следующем сезоне.

«Хотелось бы вернуться в КХЛ? Пока сложно говорить о будущем, посмотрим, что будет дальше. Для меня это самый длинный сезон в карьере. Конечно же, мне хочется домой, но нет такого, что здесь мне плохо. Мне комфортно в Чехии, я тренируюсь и играю. Нет такого, что мне хотелось бы как можно скорее уехать отсюда. Почему бы не вернуться в КХЛ? Посмотрим, будет видно, какие у меня будут варианты», — цитирует Арзамасцева AllHockey.

Отметим, что Арзамасцев является одноклубником легендарного чешского форварда Яромира Ягра. «Кладно» в нынешнем сезоне занял 14-е место в чешском чемпионате.

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