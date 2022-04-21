Овечкин вошёл в топ-20 бомбардиров НХЛ всех времён, превзойдя результат Хаверчука
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз», россиянин Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:3, идёт овертайм), благодаря чему вошёл в топ-20 бомбардиров НХЛ всех времён, превзойдя результат Дэйла Хаверчука.
Теперь Овечкин занимает 20-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ, в его активе 1410 (780+630) очков в 1272 матчах в лиге. У Хаверчука 1409 (518+891) баллов, и он располагается на 21-м месте в этом рейтинге. Лидер – Уэйн Гретцки, у которого 2857 (894+1963) очков.
Примечательно, что всего на пять очков от российского форварда отстаёт капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, в активе которого 1405 (515+890) очков в 1103 матчах за карьеру в НХЛ.
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