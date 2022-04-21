Турнирная таблица НХЛ: «Вашингтон» догнал «Питтсбург» за пять матчей до конца регулярки

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 21 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.



«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Даллас Старз» со счётом 5:2, а Коннор Макдэвид оформил ассистентский дубль и забросил одну шайбу.

«Аризона Койотс» в овертайме уступила «Чикаго Блэкхоукс» (3:4).

«Вегас Голден Найтс» обыграл в овертайме «Вашингтон Кэпиталз», причём столичным не помогли три очка Александра Овечкина (2+1) и гол Евгения Кузнецова (4:3).

«Сиэтл Кракен» выиграл у лидера Западной конференции «Колорадо Эвеланш» (3:2).

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (116 очков, 76 матчей), «Торонто Мэйпл Лифс» (108, 77), «Каролина Харрикейнз» (106, 77), «Нью-Йорк Рейнджерс» (106, 77), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (100, 76), «Бостон Брюинз» (99, 76), «Питтсбург Пингвинз» (97, 77) и «Вашингтон Кэпиталз» (97, 77).



На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 77 матчей), «Калгари Флэймз» (104, 77), «Миннесота Уайлд» (103, 76), «Сент-Луис Блюз» (103, 77), «Эдмонтон Ойлерз» (96, 77), «Нэшвилл Предаторз» (93, 77), «Лос-Анджелес Кингз» (92, 78) и «Даллас Старз» (91, 77).



Отметим, что «Вашингтон» догнал «Питтсбург» по количеству очков, однако «Пингвинз» идут выше по дополнительным показателям, благодаря чему занимают третье место в таблице Столичного дивизиона. У «Вашингтона» на данный момент уайлд-кард.