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Турнирная таблица НХЛ: «Вашингтон» догнал «Питтсбург» за пять матчей до конца регулярки

Турнирная таблица НХЛ: «Вашингтон» догнал «Питтсбург» за пять матчей до конца регулярки
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 21 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Даллас Старз» со счётом 5:2, а Коннор Макдэвид оформил ассистентский дубль и забросил одну шайбу.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2022, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Кейн (Макдэвид, Расселл) – 03:12 (5x5)   2:0 Райан (Маклауд, Бэрри) – 06:17 (5x5)   2:1 Робертсон (Хинц, Клингберг) – 11:39 (5x5)   2:2 Хинц (Робертсон, Павелски) – 25:06 (5x5)   3:2 Хайман (Драйзайтль, Бушар) – 32:39 (5x5)   4:2 Пульюярви (Бушар, Макдэвид) – 38:00 (5x5)   5:2 Макдэвид (Кит) – 59:57 (en)

«Аризона Койотс» в овертайме уступила «Чикаго Блэкхоукс» (3:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Маккейб (Тэйвз, Кубалик) – 00:42 (5x5)   0:2 Кубалик (Джонсон, Тэйвз) – 15:32 (5x5)   1:2 Хэйтон (Шмальц, Лэдд) – 32:43 (5x5)   1:3 Власик (Дебринкэт, Кейн) – 36:25 (5x5)   2:3 Смит (Кессел, Гальченюк) – 49:42 (5x5)   3:3 Строльман (Кессел, Шмальц) – 53:43 (4x4)   3:4 Дебринкэт (Кейн, Джонс) – 64:23 (3x3)

«Вегас Голден Найтс» обыграл в овертайме «Вашингтон Кэпиталз», причём столичным не помогли три очка Александра Овечкина (2+1) и гол Евгения Кузнецова (4:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Кузнецов (Овечкин, Дженсен) – 06:18 (5x5)   1:1 Мартинес (Уайтклауд, Янмарк) – 13:51 (5x5)   1:2 Овечкин (Кузнецов, Юханссон) – 22:57 (5x5)   2:2 Дадонов (Теодор) – 42:05 (5x5)   3:2 Стивенсон (Пасиоретти, Пьетранджело) – 42:54 (5x4)   3:3 Овечкин (Орлов, Бекстрём) – 53:36 (5x5)   4:3 Теодор (Дадонов, Карлссон) – 62:09 (3x3)

«Сиэтл Кракен» выиграл у лидера Западной конференции «Колорадо Эвеланш» (3:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
21 апреля 2022, четверг. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Линд (Борген, Раск) – 01:12 (5x5)   2:0 Эберле (Бенирс, Донато) – 05:23 (5x5)   3:0 Гурд (Макканн, Кульман) – 14:44 (5x5)   3:1 Макар (Кадри, Комфер) – 17:37 (5x5)   3:2 Лехконен (Ничушкин, Маккиннон) – 56:40 (5x5)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (116 очков, 76 матчей), «Торонто Мэйпл Лифс» (108, 77), «Каролина Харрикейнз» (106, 77), «Нью-Йорк Рейнджерс» (106, 77), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (100, 76), «Бостон Брюинз» (99, 76), «Питтсбург Пингвинз» (97, 77) и «Вашингтон Кэпиталз» (97, 77).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (116 очков, 77 матчей), «Калгари Флэймз» (104, 77), «Миннесота Уайлд» (103, 76), «Сент-Луис Блюз» (103, 77), «Эдмонтон Ойлерз» (96, 77), «Нэшвилл Предаторз» (93, 77), «Лос-Анджелес Кингз» (92, 78) и «Даллас Старз» (91, 77).

Отметим, что «Вашингтон» догнал «Питтсбург» по количеству очков, однако «Пингвинз» идут выше по дополнительным показателям, благодаря чему занимают третье место в таблице Столичного дивизиона. У «Вашингтона» на данный момент уайлд-кард.

Турнирная таблица НХЛ
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