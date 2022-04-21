«У него есть цель, к которой он идёт». Д. Марков — про 90 очков Овечкина в НХЛ

Известный в прошлом защитник, чемпион мира Даниил Марков поделился мнением об очередном достижении российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который минувшей ночью оформил дубль и сделал результативную передачу в матче с «Вегас Голден Найтс».



«Я уже не удивляюсь ничему в этом мире, Саша просто молодец! Он в отличной форме, поэтому, уверен, и дальше будет выбивать такие цифры и набирать столько очков. Овечкин – атлет по натуре. У него есть цель, к которой он идёт. Желаю Саше удачи, осуществить всё задуманное и добиться этой цели», – сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Александр стал самым возрастным игроком, который забросил 50+ шайб за сезон.