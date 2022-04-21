Атюшов: «Металлург» не отходит от своего хоккея весь сезон, гнёт свою линию
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Чемпион мира, бывший капитан магнитогорского «Металлурга», а ныне тренер «Сибири» Виталий Атюшов поделился мнением о финальной серии «Металлурга» и ЦСКА в Кубке Гагарина.
«В целом мне нравится, как «Магнитка» играет в плей-офф, команда здорово выглядит. По сезону магнитогорцы выглядели так же. «Металлург» не отходит от своего хоккея весь сезон, гнёт свою линию. Плей-офф – не исключение. Интересно смотреть на такие матчи, как вчера. Думаю, что все болельщики, как на трибунах, так и у телевизора, остались довольны. Обилие шайб – это здорово. Безусловно, ЦСКА – серьёзный соперник, вся борьба впереди. Обе команды достойны финала», – сказал Атюшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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