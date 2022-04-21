Макдэвид стал 9-м игроком в истории НХЛ, который набрал 3+ очка в 82 матчах до 26 лет

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид заработал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «нефтяники» принимали «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.
На счету 25-летнего нападающего 113 (43+70) очков в 76 играх текущего сезона. Как сообщает твиттер-аккаунт TSN, Макдэвид стал девятым хоккеистом в истории НХЛ, который сумел набрать не менее трёх очков в 82 и более матчах в возрасте до 26 лет.
Ранее подобное удалось Полу Коффи (86 матчей), Бобби Орру (86), Яри Курри (89), Брайану Троттье (91), Дэйлу Хаверчуку (93), Стиву Айзерману (97), Марио Лемье (141) и Уэйну Гретцки (263).
Всего Макдэвид провёл в НХЛ 483 матча, набрав 687 (238+449) очков при показателе полезности «+25».
- 21 апреля 2022
-
16:00
-
15:44
-
15:16
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:24
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:28
-
13:06
-
12:45
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:51
-
10:44
-
10:39
-
10:16
-
10:00
-
09:39
-
09:24
-
09:05
-
08:53
-
08:43
-
08:36
-
08:25
-
08:01
-
07:57
-
07:51
-
07:45
-
07:44
-
07:36