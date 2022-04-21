Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид стал 9-м игроком в истории НХЛ, который набрал 3+ очка в 82 матчах до 26 лет

Макдэвид стал 9-м игроком в истории НХЛ, который набрал 3+ очка в 82 матчах до 26 лет
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид заработал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «нефтяники» принимали «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.

На счету 25-летнего нападающего 113 (43+70) очков в 76 играх текущего сезона. Как сообщает твиттер-аккаунт TSN, Макдэвид стал девятым хоккеистом в истории НХЛ, который сумел набрать не менее трёх очков в 82 и более матчах в возрасте до 26 лет.

Ранее подобное удалось Полу Коффи (86 матчей), Бобби Орру (86), Яри Курри (89), Брайану Троттье (91), Дэйлу Хаверчуку (93), Стиву Айзерману (97), Марио Лемье (141) и Уэйну Гретцки (263).

Всего Макдэвид провёл в НХЛ 483 матча, набрав 687 (238+449) очков при показателе полезности «+25».

В Канаде появился новый Особенный? 15-летний суперталант уже побил рекорд Макдэвида В Канаде появился новый Особенный? 15-летний суперталант уже побил рекорд Макдэвида
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022