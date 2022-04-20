В Канаде появился новый Особенный? 15-летний суперталант уже побил рекорд Макдэвида

Юный нападающий стал лишь восьмым игроком с «исключительным статусом» в CHL. Скауты, конечно, уже в восторге от него.

Ждёте следующего драфта, чтобы оценить борьбу Матвея Мичкова и Коннора Бедарда за первый общий пик? На самом деле, они уже безнадёжно стары. На днях хоккейный мир узнал о сверхновой молодой звёздочке — 15-летнем Майкле Мисе, который получил «исключительный статус» в канадской юниорской лиге, позволяющий начать карьеру до наступления стандартного 16-летнего возраста. Миса стал лишь восьмым хоккеистом, который получил такое разрешение.

За несколько дней до этого юниорская команда Мисы выиграла Кубок лиги Онтарио, который проводится для лучших команд U16 из этой провинции. 15-летний хоккеист стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 10+10 в семи играх турнира. Это лучший результат в истории турнира — Коннор Макдэвид набрал на одно очко меньше, фаворит драфта-2022 Шэйн Райт — на два. В финале турнира команда Мисы забила шесть раз, её лидер набрал 3+2.

Однако для получения такого статуса недостаточно просто набирать много очков. Его присуждают не всем игрокам, подавшим заявление в местную федерацию хоккея — кроме Мисы, в этом году его подавало ещё два игрока. С игроком и его родителями проводят собеседование. Помимо чисто хоккейных навыков, «экзаменаторов» интересуют ментальные характеристики — молодому парню надо будет играть против лбов, которые старше его на 4-5 лет, да ещё и уживаться с такими в команде. Например, в своё время федерация отказала в особом статусе Джеку Хьюзу, будущему первому номеру драфта.

«Мы нанимаем специального интервьюера, который проводит собеседование с Мисой и его семьёй. На нём обсуждается личность Майкла и его родителей, процесс его взросления, его способности к обучению. Этот процесс регламентирован Федерацией хоккея Канады, нам надо понять, действительно ли игрок превосходит свой физический возраст не только на льду, но и психологически, готов ли он сделать новый шаг в карьере», — рассказал директор федерации хоккея Онтарио Филипп Макки.

В чём сила Мисы? «У него есть талант для того, чтобы обыграть любого соперника. Скорость, мастерство, упрямство — всё это у него есть. В Майкле сочетаются талант суперзвезды и энергичность чекера из четвёртого звена. Этот парень — мечта любого тренера. На последнем турнире он показал, что может добиваться успеха в любой трудной ситуации», — рассказал один из скаутов журналу The Hockey News. «Нельзя игнорировать парня, который играет на такой скорости. Против него нереально защищаться» — говорит другой скаут.

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Скорость, скорость, скорость. Это важнейшее слово для современной НХЛ, которая почти не оставляет места технарям, если они не могут быстро бегать и хорошо кататься. Условный Никита Гусев в моменте может отдать гениальную передачу, но физически уровень лиги он не выдерживал. Кроме этого, отмечается, что Миса прекрасно защищается и отрабатывает на любом участке площадки. Юниорский тренер игрока Крис Стивенсон говорит: «Он может забивать, раздавать передачи, играть в меньшинстве — делать всё, он невероятен».

Впрочем, статус исключительного игрока вовсе не гарантирует обязательный мегауспех. Талант надо развивать и не теряться при переходе из детского хоккея в юниорский и из юниорского во взрослый. Например, один из обладателей особого статуса Шон Дэй (единственный защитник из восьмёрки) был выбран только в конце третьего раунда драфта и сейчас играет в фарм-клубе «Тампы». Возможно, лучшая система подготовки игроков сделает из него игрока уровня НХЛ, но суперзвездой лиги Дэй уже вряд ли будет.

Другой пример — Джо Велено, который стал единственным игроком из лиги Квебека, получившим статус особенного. Какое-то время он котировался явным первым номером драфта, но потом чуть не вылетел даже из первого раунда — «Детройт» выбрал его под 30-м общим пиком, потому что это был уже их второй выбор, можно было рискнуть. Несмотря на титул чемпиона мира среди молодёжи, пока кажется, что Велено сделает карьеру, скорее, хорошего третьего центра, но, опять же, не звезды.

Миса же пока никуда не забегает. Конечно, журналисты уже атаковали 15-летнего таланта, но сложно эпатировать в таком возрасте, если только ты не баскетболист. «Это большая честь — встать рядом с суперзвёздами типа Тавареса и Макдэвида. Я не сравниваю себя с ними, просто фокусируюсь на своём развитии и улучшении игры на каждодневной основе», — максимально политкорректно говорил прессе хоккеист.

Майкл Миса Фото: Getty Images

Интересная деталь: Миса играет под 66-м номером, который в НХЛ ему вряд ли дадут занять из-за понятных ассоциаций с Марио Лемье. При этом до СуперМарио центру надо подкачаться хотя бы по физической мощи: пока его габариты — лишь 178/68. С другой стороны, Мисе всего лишь 15 — впереди куча времени.