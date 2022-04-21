Лавиолетт — о 50 шайбах Овечкина: впечатляет, что он смог добиться этого, будучи ветераном
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал достижение капитана и российского нападающего клуба Александра Овечкина, который отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4, ОТ), забросив 50 шайб за сезон.
«Александр оказывает большое влияние на игру команды, он играл с высокой самоотдачей и подавал пример партнёрам. Он снова забил 50 голов – потрясающее достижение. То, что он, будучи в большей степени ветераном, смог добиться этого на данном этапе карьеры, впечатляет», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач.
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