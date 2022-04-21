Дебур — об Овечкине: он выглядит так, как будто ему 25 лет

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который минувшей ночью оформил дубль и забил 50-ю шайбу в сезоне.
«Это невероятно. Он забил два гола сегодня, и мог бы забить ещё два. Он выглядит так, как будто ему 25 лет. Он так опасен, и как только они отстали на одну шайбу, он начал по-настоящему искать эти отверстия позади нас, и пару раз он их находил», – цитирует Дебура The Athletic.
Благодаря этим голам Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 21 заброшенной шайбы.
Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Горди забил 801 гол. На счету Овечкина теперь 780 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.
- 21 апреля 2022
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