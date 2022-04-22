Ткачук стал 3 американцем, набравшим 100 очков в сезоне

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе «Флэймз» отличился американский форвард Мэттью Ткачук. Он был признан первой звездой матча. Более того, это набранное очко стало для него 100-м в нынешней регулярке. Таким образом, он стал третьим американцем, достигшим этой отметки. Ранее это удавалось сделать Остону Мэттьюсу и Джонни Гордо.
Кроме Ткачука в составе «Флэймз» отличились Ноа Ханифин, Кристофер Танев и Эндрю Манджапане. За «Даллас» забрасывали Джейсон Робертсон и Люк Гленденинг.
«Калгари» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 106 очков в 78 матчах. «Даллас Старз» (91) – идёт восьмым, продолжая борьбу за попадание в плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (89) и «Ванкувер Кэнакс» (87).
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