Купер — о 8:1 с «Торонто»: не придавайте слишком большого значения, это всего одна игра

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (8:1).



«Мне очень понравилось многое из того, что мы показали, но не придавайте слишком большого значения этому, это всего лишь одна игра. Многое получилось, мы создавали для себя большое количество моментов, но всё это случилось в рамках одной встречи», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



«Лайтнинг» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 102 балла за 77 проведённых встреч. В следующей встрече действующий обладатель Кубка Стэнли сыграет дома с «Нэшвилл Предаторз» (24 апреля, 2:00 по московскому времени).