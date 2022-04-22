Терещенко: Панарин — звезда НХЛ, но каждый игрок должен быть универсалом

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.



«Давайте так: Павел Буре — великий игрок, но он ничего не выиграл. Есть понимание, что Панарин — звезда НХЛ и мирового хоккея. Но каждый игрок хочет выигрывать. Я сторонник того, что игрок должен быть, как, например, Кросби и Малкин: должен быть универсалом. Это немного другие игроки. Артемий в обороне практически не играет.



Что касается перспектив Панарина выиграть с «Рейнджерс» Кубок Стэнли, то там ещё есть «Колорадо», «Вашингтон», «Флорида», «Тампа-Бэй». Не надо сравнивать регулярный чемпионат с плей-офф — это пропасть. В регулярном чемпионате ты набираешь очки, а в плей-офф надо пластаться и жертвовать собой. Овечкин поэтому и выиграл с «Вашингтон» — он пожертвовал своей статистикой ради командных действий. В тот сезон он делал столько черновой работы и показал, что на него можно рассчитывать как на игрока, который не только за свою статистику борется, но и за команду.



Побить рекорд Гретцки и Мессье — это уважение. Он — просто умница. Дай бог, чтобы он за 100 очков перевалил за четыре игры. Думаю, что всё ему по силам», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.