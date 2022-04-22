Президент «Локомотива» рассказал о будущем форвардов клуба Анисимова и Каюмова

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал будущее двух хоккеистов клуба — форвардов Артёма Анисимова и Артура Каюмова.



«Будущее Анисимова и Каюмова? Вы знаете, столько слухов. Моё мнение, что Артур не уедет в НХЛ, хотя всякое бывает. Как игрок он растёт, и ему рано ехать в НХЛ. Пока я ничего официального на его счёт не слышал. Касательно Артёма, то сейчас он находится в Америке, тренируется и готовится. Мы надеемся, что он будет играть за нас в следующем сезоне», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В текущем сезоне КХЛ Анисимов принял участие в 31 матче, набрав 22 (9+13) очка при показателе полезности «+5». На счету Каюмова 46 встреч, он забросил 10 шайб и отдал 12 передач при показателе полезности «-1».