«Менять нужно многое». Президент «Локомотива» — об изменениях в ФХР

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев поделился мнением, что президенту Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку нужно внести изменения в организации.
«Вы знаете, это такой сложный вопрос, на который не ответить за 30 или 40 секунд. Считаю, что менять нужно многое. Это единственное, что я могу сказать», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, Третьяк является президентом Федерации хоккея России с 2006 года. Во время его руководства сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры 2018 года, а также четыре раза становилась чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014).
Следующая отчётно-выборная конференция ФХР, на которой должны состояться новые выборы главы организации, состоится 19 мая.
- 22 апреля 2022
-
15:59
-
15:39
-
15:23
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:56
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:38
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:04
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:24
-
09:10
-
08:48
-
08:38
-
08:30
-
08:28
-
08:16
-
07:58
-
07:18