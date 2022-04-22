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«Менять нужно многое». Президент «Локомотива» — об изменениях в ФХР

«Менять нужно многое». Президент «Локомотива» — об изменениях в ФХР
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Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев поделился мнением, что президенту Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку нужно внести изменения в организации.

«Вы знаете, это такой сложный вопрос, на который не ответить за 30 или 40 секунд. Считаю, что менять нужно многое. Это единственное, что я могу сказать», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Третьяк является президентом Федерации хоккея России с 2006 года. Во время его руководства сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры 2018 года, а также четыре раза становилась чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014).

Следующая отчётно-выборная конференция ФХР, на которой должны состояться новые выборы главы организации, состоится 19 мая.

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