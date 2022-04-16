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Тротц: Овечкин, безусловно, лучший снайпер всех поколений. Возможно, Мэттьюс — следующий

Тротц: Овечкин, безусловно, лучший снайпер всех поколений. Возможно, Мэттьюс — следующий
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц сравнил нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Когда я увидел Остона, когда он впервые начал показывать себя, я сказал, что он напоминает мне молодого Марио Лемье. Он действует на большом радиусе, у него широкое владение шайбой.

Остон, судя по тому, что я видел по телевизору и вживую, умело перемещает шайбу вдоль своего тела и меняет угол движения. Он буквально извивается. Это, вероятно, самая большая разница, которую я вижу между ними.

Ови, безусловно, лучший снайпер всех поколений. Может быть, Остон — следующий. Если он продолжит забивать с такой скоростью, это не займёт у него много времени. Но Ови лично для меня — самый точный снайпер, которого вы когда-либо видели», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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