«Металлург» к началу третьего периода забросил в ворота ЦСКА четыре безответные шайбы

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит третий матч финала Кубка Гагарина, в котором местный ЦСКА принимает магнитогорский «Металлург». К началу третьего периода выигрывают гости — 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух периодов «Магнитка» выигрывала со счётом 2:0. На 42-й минуте уральцы расположились в зоне, Брендан Лайпсик ловко развернулся и отдал пас на правый край, Егор Яковлев выбрался на свободное пространство и мощно бросил в верхний угол. Андрей Чибисов на пятаке перекрыл обзор Ивану Федотову.

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Ещё через две минуты Архип Неколенко совершил перехват, вошёл в зону и отдал пас на левый край — Николай Голдобин прострелил на пятак, а Лайпсик переправил шайбу в сетку — 4:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».