Борис Михайлов отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в финальной серии КГ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и ЦСКА (4:0, 2-1).

«Команда «Магнитка» подготовилась намного лучше, чем команда ЦСКА, и заслуженно победила. У армейцев сегодня не было шансов выиграть. От следующего матча жду профессиональной подготовки к игре — и надеюсь, что команда 24-го числа будет совсем другая», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).