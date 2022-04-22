Борис Михайлов отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в финальной серии КГ
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и ЦСКА (4:0, 2-1).
«Команда «Магнитка» подготовилась намного лучше, чем команда ЦСКА, и заслуженно победила. У армейцев сегодня не было шансов выиграть. От следующего матча жду профессиональной подготовки к игре — и надеюсь, что команда 24-го числа будет совсем другая», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал магнитогорский «Металлург». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
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